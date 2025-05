Roma il Tevere restituisce un cadavare

23.14 Nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo,apparentemente straniero e sulla quarantina, avvistato da alcuni passanti nel Tevere. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione ma privo di evidenti segni di violenza, è stato trasportato sulla banchina del lungotevere degli Altoviti Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro e il Nucleo Investigativo, che hanno avviato i rilievi scientifici in attesa del medico legale per l'esame autoptico. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it