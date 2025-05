Roma Ghisolfi sotto accusa | Ha buttato più di 50 milioni E un dato è clamoroso

A Roma, la figura di Ghisolfi è sotto accusa per aver speso oltre 50 milioni con esiti deludenti. In una stagione che sembrava già segnata, le sorprese non mancano. Mentre Ranieri tentava di ravvivare le speranze, il mercato si rivela un terreno minato, in cui gli errori pesano come macigni sulla pelle della squadra e dei tifosi.

Sembrava una stagione già scritta, e invece ha preso una piega inaspettata. Mentre Ranieri accende le speranze, i riflettori si spostano sul mercato. Ghisolfi sotto esame, tra intuizioni isolate e 50 milioni che bruciano. A Roma, certi errori restano sulla pelle Roma, Ghisolfi sotto accusa: “Ha buttato più di 50 milioni”. E un dato è clamoroso (LaPresse) – serieanews.com La stagione della Roma potrebbe finire nel modo più sorprendente possibile, viste le premesse. Da quando è arrivato Claudio Ranieri, si è passati dal rischio retrocessione al sogno Champions. Sì, proprio così. Perché i numeri parlano chiaro: diciannove risultati utili consecutivi prima dell’Atalanta, una squadra che ha cominciato a girare e uno spogliatoio che si è ricompattato. Ma non è tutto oro. Anzi. Le zone d’ombra non mancano. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, Ghisolfi sotto accusa: “Ha buttato più di 50 milioni”. E un dato è clamoroso

