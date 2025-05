Roma Femminile-Juventus Giugliano | Se avremo noi palla andrà bene

Domani si svolgerà la finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Juventus, un match attesissimo che promette emozioni. Manuela Giugliano, capitano delle giallorosse, ha espresso la sua determinazione in conferenza stampa: “Se avremo noi palla, andrà bene”. Tutto è pronto per una sfida avvincente al Sinigaglia di Como.

Manca un solo giorno alla finale di Coppa Italia Femminile, che vedrà confrontarsi Roma e Juventus al Sinigaglia di Como. Alla vigilia della sfida, Manuela Giugliano, capitano delle giallorosse, ha parlato in conferenza stampa accanto a mister Spugna: “ In questo momento vorrei portare a casa la Coppa Italia dopo una stagione difficile. Dall’ultima partita abbiamo dimostrato la nostra forza nel lottare fino all’ultimo minuto e vogliamo interpretare la gara nel miglior modo possibile “. Sull’esperienza in nazionale con Sara Gama: “ Quando si parla di lei, si parla di un qualcosa di grande. Ha contribuito alla crescita del nostro calcio, da lei c’è solo da rubare tutto. Ha sempre mostrato questo coraggio di fronte a ogni problema, ha sempre messo noi davanti a lei e ovviamente non c’è niente da dire, rimarrà una parte importante. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile-Juventus, Giugliano: “Se avremo noi palla, andrà bene”

