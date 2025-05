Roma delirio della sinistra | cambiare nome a via Nazionale è troppo sovranista

A Roma, l'ultima proposta della sinistra ha suscitato un'aspra polemica: rinominare Via Nazionale. Un'intervento ritenuto eccessivamente sovranista da chi accusa il cambiamento di voler storpiare la tradizione e l'identità della Capitale. Un delirio che accende il dibattito sull'importanza dei simboli nella città eterna.

L’ultima genialata partorita dalla sinistra arriva direttamente da Roma, e riguarda una delle strade principali della Capitale 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, delirio della sinistra: cambiare nome a via Nazionale, è troppo sovranista

