Roma day 10 | un Sinner esagerato!

Roma, giorno 10: Jannik Sinner continua la sua straordinaria marcia, collezionando la ventesima quinta vittoria consecutiva e regalando un autentico spettacolo con un inarrivabile 6-1 6-0 su Ruud, segnando la sua miglior prestazione sul rosso. Nel frattempo, Paolini si unisce alle finaliste italiane agli Internazionali d'Italia nell'era Open. TennisMania non si ferma!

Sono 25 le vittorie di fila per il n. 1 del mondo, 14 nei 1000 e 24 set contro to 10! Soprattutto il devastante 6-1 6-0 su Ruud è la miglior versione di sempre sul rosso per Jannik. Intanto Paolini diventa la terza finalista italiana agli Internazionali d’Italia nell’era Open. TennisMania torna in diretta alle 8 e 15. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roma day 10: un Sinner esagerato!

