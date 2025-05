Roma croce rimossa e gettata tra i rifiuti

''Da tempo denunciamo che questa enorme piazza di spaccio è diventata sempre più una piazza a trazione nordafricana'' 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, croce rimossa e gettata tra i rifiuti

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto

La croce, sulla quale c'è scritto 'Nessuno si salva da solo', è stata recuperata e tornerà presto al suo posto

Roma, sfregiata la croce posizione davanti alla piazza di spaccio a Tor Bella Monaca: staccata e buttata in una discarica

Sradicata ed infine buttata via, in una pozza di rifiuti, dove ieri mattina, (giovedì 15 maggio,ndr) è stata rinvenuta da alcuni cittadini. La croce di Gesù, in legno

Da Rozzano a Roma. A piedi, croce in spalla per salutare il Papa

Lo riporta msn.com: I ragazzi di Area 51 sono tornati a Roma per riportare in piazza quella croce in legno da 40 chili, divenuta simbolo della loro rinascita. Una croce che Gennaro Speria, cinque anni fa, ad aprile ...

