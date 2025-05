Roma caput mundi Tutto sulla missione del segretario di Stato americano

Roma, caput mundi, accoglie Marco Rubio, segretario di Stato americano, per un'importante missione diplomatica. Da oggi fino a domenica, Rubio esplorerĂ le relazioni tra Italia e Santa Sede, ultime tappe di un viaggio iniziato in Arabia Saudita e Qatar, proseguito in Turchia per discutere questioni cruciali con i leader della NATO.

Da oggi a domenica Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, è a Roma. Italia e Santa Sede sono le ultime due tappe del suo viaggio che l’ha portato in Arabia Saudita e Qatar al fianco del presidente Donald Trump e successivamente in Turchia per incontrare gli omologhi della Nato e discutere anche della guerra tra Ucraina e Russia. Domenica parteciperĂ , come membro della delegazione statunitense, alla messa di insediamento del nuovo Papa, Leone XIV, il primo pontefice statunitense. Ci sarĂ anche il vicepresidente JD Vance. Nella stessa giornata è previsto un incontro con il suo omologo, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. I due hanno avuto modo di incontrarsi giĂ in Turchia in occasione della ministeriale Nato e della riunione in formato Quint. Al termine di quest’ultimo appuntamento, Rubio ha sottolineato che la Nato è “un’alleanza di sicurezza vitale” e ha spiegato che lui e i colleghi hanno “concordato sulla necessitĂ di maggiori investimenti nella difesa, di un’equa condivisione degli oneri e di una piĂą forte deterrenza collettiva”. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Roma caput mundi. Tutto sulla missione del segretario di Stato americano

