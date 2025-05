Roccasecca successo per l' attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria

Roccasecca celebra il successo dell’attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l'istituto omnicomprensivo locale, ha avviato un progetto pilota che ha già dato i suoi frutti. In questi giorni sono iniziati i saggi di fine anno del corso di nuoto, dimostrando l'efficacia dell'iniziativa.

Si è rivelata una scelta giusta quella voluta dall'amministrazione comunale di Roccasecca, di concerto con il locale istituto omnicomprensivo. In questi giorni sono iniziati, infatti, i saggi di fine anno del progetto pilota del corso di nuoto rivolto agli alunni della scuola primaria che.

