Roberto Mazzini è stato riconfermato segretario nazionale del SAP Sindacato Autonomo di Polizia al termine del decimo congresso nazionale tenutosi a Roma. Accanto a lui, Stefano Paoloni è stato rieletto per acclamazione come segretario generale, e insieme a Giuseppe Coco e altri membri, proseguiranno il lavoro per il sindacato.

