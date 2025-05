Roberto Conci gravissimo dopo un incidente in bici a Spini di Gardolo l' editore è in terapia intensiva

Roberto Conci, editore di 63 anni, è in gravi condizioni dopo un incidente in bici avvenuto a Spini di Gardolo. Attualmente ricoverato in terapia intensiva, Conci è stato coinvolto in uno scontro con un altro ciclista sulla pista ciclabile della zona, lasciando la comunità preoccupata per la sua salute.

L'editore Roberto Conci, 63 anni, è in rianimazione dopo lo scontro con un altro ciclista sulla pista ciclabile di Spini di Gardolo

