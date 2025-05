Rob Van Dam lancia una raccolta fondi per la famiglia di Sabu

Rob Van Dam ha annunciato una campagna GoFundMe per sostenere la famiglia di Sabu, recentemente scomparso. Durante l'episodio di "1 Of A Kind", RVD ha espresso il suo desiderio di aiutare a coprire le spese funerarie, dimostrando così la sua solidarietà in un momento di grande difficoltà per i cari del leggendario wrestler.

Rob Van Dam si sta facendo avanti per sostenere la famiglia di Sabu in un momento molto difficile. Durante l'ultimo episodio di 1 Of A Kind, RVD ha annunciato la creazione di una campagna GoFundMe per aiutare la famiglia di Sabu a coprire le spese del funerale, dopo la scomparsa della leggenda della ECW. La pagina GoFundMe include un messaggio toccante da parte della famiglia di Sabu, che riflette sull'impatto che ha avuto sia dentro che fuori dal ring: "L'11 maggio 2025 il mondo ha perso il leggendario pro wrestler Sabu. Nipote dello Sheik originale, Sabu è stato un innovatore che ha rivoluzionato il mondo del wrestling a livello globale" si legge nel messaggio. "Ora che ha lasciato questa terra, si riunirĂ alla sua amata madre, allo zio e a Melissa." Il testo sottolinea anche l'influenza di Sabu sul panorama del wrestling, attribuendogli un ruolo fondamentale nello sviluppo dello stile hardcore che ha definito la ECW e ha influenzato l 'Attitude Era e la AEW.

