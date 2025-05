Road to Battiti 2025 sicurezza rafforzata per l’evento in piazza a Bari

In vista di "Road to Battiti 2025", fissato per sabato 17 maggio a Bari, l'amministrazione comunale ha implementato misure di sicurezza straordinarie per garantire la tutela della sicurezza urbana. L'evento, che prevede la registrazione di un video musicale in piazza del Ferrarese, promette di essere un grande momento di spettacolo e aggregazione per la città.

In vista dell'atteso appuntamento con "Road to Battiti 2025", in programma sabato 17 maggio a Bari, l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza straordinaria a tutela della sicurezza urbana. L'evento, che prevede la registrazione di un video musicale in piazza del Ferrarese

