Ritrovata senza vita Nadia Trevisan

Ritrovata senza vita Nadia Trevisan, la cui scomparsa aveva destato grande preoccupazione nella comunità. Il sindaco di Cinto Caomaggiore, Gianluca Falcomer, ha espresso a nome dell’amministrazione comunale il profondo cordoglio per la tragedia, offrendo alla famiglia sostegno e vicinanza in questo difficile momento. Le ricerche, purtroppo, si sono concluse con un esito infausto.

«Le ricerche di Nadia Trevisan si sono purtroppo concluse con esito infausto. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Cinto Caomaggiore, ho portato alla famiglia il nostro profondo cordoglio e vicinanza in questo momento di grande dolore». Il sindaco Gianluca Falcomer ha. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Ritrovata senza vita Nadia Trevisan

Approfondimenti da altre fonti

Nadia Trevisan ritrovata morta nel fiume Reghena: la 70enne era scomparsa da Cinto Caomaggiore da tre giorni

ilgazzettino.it scrive: CINTO CAOMAGGIORE - È stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, 16 maggio, nelle acque del fiume Reghena, il corpo senza vita di Nadia Trevisan, la donna di 70 anni di Cinto ...

Ritrovata senza vita Nadia Trevisan

Come scrive veneziatoday.it: Settantenne di Cinto Caomaggiore non dava più notizie da martedì. Ritrovata la bicicletta accanto al fiume Reghena di lei non si trovavano tracce fino a oggi pomeriggio, venerdì 16 maggio, quando il s ...

Fine delle speranze: ritrovata senza vita Nadia Trevisan. Cosa è successo

Secondo nordest24.it: CINTO CAOMAGGIORE (VE) – È stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, nelle acque del fiume Reghena, la salma di Nadia Trevisan, la donna di 70 anni residente a Cinto Caomaggiore ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

NADIA BATTOCLETTI SPLENDIDA SECONDA E MIGLIOR EUROPEA ASSOLUTA NEL CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCION IN SPAGNA

Ad Alcobendas, alle porte di Madrid il Cross Internacional de la Constitucion, ultima gara prima degli Europei di cross di Venaria Reale in programma tra due settimane in Piemonte, nella prova di 8040 metri, un paio di chilometri in più di quanti ne affronterà domenica 11 dicembre al Parco La Mandria, a due passi da Torino, Nadia Battocletti ha conquistato uno splendido 2° posto alle spalle della favorita Lucy Mawia che ha vinto con il tempo di 27:06.