Ritrovata senza vita Nadia Trevisan nel fiume Reghena | la comunità di Cinto Caomaggiore in lutto

La comunità di Cinto Caomaggiore è in lutto per la tragica scoperta del corpo di Nadia Trevisan, 70 anni, scomparsa il 14 maggio. Le ricerche, durate giorni, si sono concluse purtroppo venerdì 16 maggio quando il suo corpo è stato rinvenuto nel fiume Reghena, nei pressi della vecchia sega di Gruaro.

È stato purtroppo tragico l’esito delle ricerche di Nadia Trevisan, la donna di 70 anni scomparsa da Cinto Caomaggiore il 14 maggio scorso. Il suo corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 16 maggio nelle acque del fiume Reghena, nella zona della vecchia sega di Gruaro. A effettuare il ritrovamento sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati ininterrottamente da tre giorni nelle operazioni di ricerca. Il corpo rinvenuto nelle acque del fiume Reghena. Il primo segnale d’allarme era scattato martedì mattina, quando il marito di Nadia, non vedendola rientrare, aveva deciso di dare l’allarme. Poco dopo, la sua bicicletta era stata ritrovata abbandonata proprio nei pressi del corso d’acqua. Da lì si era attivato un vasto e articolato dispositivo di soccorso che ha coinvolto vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione Civile, unità cinofile, droni e l’elicottero Drago 150 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ritrovata senza vita Nadia Trevisan nel fiume Reghena: la comunità di Cinto Caomaggiore in lutto

Se ne parla anche su altri siti

Nadia Trevisan ritrovata morta nel fiume Reghena: la 70enne era scomparsa da Cinto Caomaggiore da tre giorni

Scrive ilgazzettino.it: CINTO CAOMAGGIORE - È stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, 16 maggio, nelle acque del fiume Reghena, il corpo senza vita di Nadia Trevisan, la donna di 70 anni di Cinto ...

Ritrovata senza vita Nadia Trevisan

Come scrive veneziatoday.it: Settantenne di Cinto Caomaggiore non dava più notizie da martedì. Ritrovata la bicicletta accanto al fiume Reghena di lei non si trovavano tracce fino a oggi pomeriggio, venerdì 16 maggio, quando il s ...

Fine delle speranze: ritrovata senza vita Nadia Trevisan. Cosa è successo

Lo riporta nordest24.it: CINTO CAOMAGGIORE (VE) – È stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, nelle acque del fiume Reghena, la salma di Nadia Trevisan, la donna di 70 anni residente a Cinto Caomaggiore ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

NADIA BATTOCLETTI SPLENDIDA SECONDA E MIGLIOR EUROPEA ASSOLUTA NEL CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCION IN SPAGNA

Ad Alcobendas, alle porte di Madrid il Cross Internacional de la Constitucion, ultima gara prima degli Europei di cross di Venaria Reale in programma tra due settimane in Piemonte, nella prova di 8040 metri, un paio di chilometri in più di quanti ne affronterà domenica 11 dicembre al Parco La Mandria, a due passi da Torino, Nadia Battocletti ha conquistato uno splendido 2° posto alle spalle della favorita Lucy Mawia che ha vinto con il tempo di 27:06.