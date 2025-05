Ritrovata priva di vita nel boschetto | l' autopsia per sciogliere ogni dubbio

L'orribile scoperta di Maria Luigia Monaco, 59 anni, ritrovata senza vita in un boschetto a Ceglie Messapica, ha scosso la comunità locale. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'accaduto, ma sarà l'autopsia, in programma per lunedì 19 maggio, a fornire chiarimenti definitivi sulle circostanze della morte.

CEGLIE MESSAPICA – Lo scenario ricostruito dagli investigatori sembra ormai cristallizzato, ma solo l’autopsia potrà fornire certezze granitiche. Lunedì prossimo (19 maggio) sarà conferito l’incarico per l’esame autoptico sul corpo di Maria Luigia (detta Gina) Monaco, la 59enne di Ceglie. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ritrovata priva di vita nel boschetto: l'autopsia per sciogliere ogni dubbio

