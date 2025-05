Ritrovata la bimba scomparsa da più di 1 anno | perché era positiva alla cocaina

Positiva alla cocaina e costretta a vivere con dannose carenze igienico-sanitarie: sono queste le condizioni in cui è stata ritrovata la bambina di 14 mesi scomparsa a Novara da più di un anno e per cui la polizia ha denunciato tre persone con le accuse di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. A far partire le indagini è stata la mamma della bambina, che ha raccontato come il padre della neonata, di cui la donna conosceva solo il soprannome, sarebbe scappato con la figlia dopo la nascita. L'uomo, straniero, irregolare, senza fissa dimora e con precedenti, in seguito a ripetuti maltrattamenti, l'avrebbe costretta a portare a termine una gravidanza in modo tale da poter richiedere il permesso di soggiorno legato alla nascita della figlia. La relazione è continuata per alcuni mesi dopo il parto, fino a quando l'uomo ha preso con sé la bambina e ha fatto perdere le proprie tracce. 🔗Leggi su Iltempo.it

