Ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da oltre un anno è positiva alla cocaina | Il padre l’ha sottratta alla madre e affidata ad una donna pregiudicata e tossicodipendente

Una bambina di soli 14 mesi, scomparsa dopo essere stata sottratta alla madre dal padre, è stata ritrovata dalla Polizia di Stato di Novara in un’abitazione della provincia, costretta a vivere in uno stato di abbandono e in gravissime carenze igienico-sanitarie. Gli esami tossicologici effettuati in ospedale hanno inoltre rivelato una verità agghiacciante: la piccola è risultata positiva alla cocaina. L’incubo per la bambina e per sua madre, una donna italiana, era iniziato mesi fa. La donna aveva denunciato di aver intrapreso una relazione sentimentale con un uomo straniero, irregolare sul territorio nazionale e del quale conosceva solo il soprannome. Secondo il suo racconto, l’uomo, in seguito a ripetuti maltrattamenti, l’avrebbe costretta a portare a termine la gravidanza con l’obiettivo di poter richiedere il permesso di soggiorno legato alla nascita della figlia. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

