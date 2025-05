Ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da oltre un anno a Novara | positiva alla cocaina indagate tre persone

Una bimba di 14 mesi, scomparsa da oltre un anno a Novara, è stata ritrovata in gravi condizioni e positiva alla cocaina. La Polizia di Stato ha avviato indagini su tre persone, accusate di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali nei confronti della piccolo. Il caso ha suscitato preoccupazione e indignazione.

Tre persone sono state indagate dalla Polizia di Stato a Novara per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali ai danni di una bimba di 14 mesi che risultava scomparsa da oltre un anno. La piccola è stata trovata in pessime condizioni igienico-sanitarie e positiva alla cocaina. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da oltre un anno a Novara: positiva alla cocaina, indagate tre persone

