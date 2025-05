Ritrovata a Novara la bambina scomparsa da un anno | era positiva alla cocaina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un anno di angoscia, poi il ritrovamento shock. Una bambina di appena 14 mesi, scomparsa da oltre un anno, è stata ritrovata dalla Polizia di Stato a Novara in condizioni allarmanti: viveva nel degrado più assoluto ed è risultata positiva alla cocaina. Attualmente è stata trasferita in una struttura protetta, mentre la Procura ha avviato per lei la procedura di adottabilità. Tre persone sono indagate per maltrattamenti, abbandono di minore e lesioni personali. La denuncia e l’inizio delle indagini. Secondo quanto riferito dalle autorità, tutto è iniziato con la denuncia di una donna che aveva avuto una relazione con un uomo straniero, irregolare sul territorio nazionale, di cui conosceva solo il soprannome. L’uomo l’avrebbe costretta a portare avanti la gravidanza per ottenere un permesso di soggiorno grazie alla nascita della bambina. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

