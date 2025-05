ritorno di fiamma juve l agente alla continassa

Possibile svolta di mercato: il procuratore fa tappa nella sede bianconera, Giuntoli lo ha messo nel mirino Prima bisognerà certamente pensare al campo, poi si potrà riflettere sul mercato, anche alla luce di quella che sarà la posizione in classifica. Primo ostacolo nella corsa al quarto posto della Juventus in queste ultime due gare è l’ Udinese. Una sfida speciale per Igor Tudor, che ha seduto in passato sulla panchina friulana. Juventus, incontro con l’agente di Hancko, pupillo di Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.it Prima quindi il campo, ma la Juventus sta iniziando già a guardarsi intorno per il mercato, soprattutto quello in entrata. Il club bianconero è a caccia di rinforzi in ogni reparto e per la difesa potrebbe tornare di moda un nome che già in passato Cristiano Giuntoli e la Juve hanno seguito a lungo in passato. 🔗Leggi su Calciomercato.it

