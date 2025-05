Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli lo scontro è social | Non mi lascerò intimidire dalle minacce

Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli si trovano al centro di uno scontro social infuocato. Borrelli, dopo aver denunciato pubblicamente l'abusivismo tra Mergellina e Via Caracciolo, afferma: "Non mi lascerò intimidire dalle minacce". Un conflitto che mette in luce le criticità della gestione del territorio e la necessità di una risposta decisa e coraggiosa.

Dopo la denuncia pubblica del deputato Francesco Emilio Borrelli contro l?abusivismo dilagante nell?area tra Mergellina e Via Caracciolo, con particolare riferimento alla gestione. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli, lo scontro è social: «Non mi lascerò intimidire dalle minacce»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli, lo scontro è social: «Non mi lascerò intimidire dalle minacce»

Secondo msn.com: Dopo la denuncia pubblica del deputato Francesco Emilio Borrelli contro l’abusivismo dilagante nell’area tra Mergellina e Via Caracciolo, con particolare riferimento alla ...

VIDEO | “Ti distruggo, devo essere il tuo incubo”: le minacce della tiktoker De Crescenzo al deputato

Lo riporta dire.it: La vittima Borrelli di Verdi-sinistra: "Ho richiesto l'intervento delle autorità competenti". La vicenda ormeggi ...

"Devo essere il tuo incubo": Borrelli denuncia Rita De Crescenzo

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.