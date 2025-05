Situazione incandescente nei punti vendita Risparmio Casa di Legnano e Nerviano. La Filcams Cgil Ticino Olona ha proclamato lo stato di agitazione a seguito di gravi inadempienze denunciate nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare quelli provenienti dall’ex Grancasa, azienda di cui Risparmio Casa ha acquisito un ramo il 4 novembre 2023. Secondo quanto riportato dal sindacato, i dipendenti interessati non hanno ancora ricevuto la retribuzione del mese di aprile, nonostante il contratto collettivo nazionale e il regolamento aziendale fissino la scadenza del pagamento al 10 maggio. Una mancanza non solo formalmente grave, ma che, a detta della Filcams, si configura come un atto discriminatorio: il mancato versamento riguarda infatti esclusivamente il personale proveniente da Grancasa, creando così una spaccatura tra colleghi e un clima lavorativo segnato da ingiustizia e disparità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risparmio Casa, trasferimenti punitivi e stipendi mancati. La denuncia della Cgil