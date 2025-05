Risotto polenta specialità pugliesi e cucina tipica | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Scopri le delizie della cucina tipica bergamasca e pugliese con le sagre del fine settimana! Dal risotto al Piazzale degli Alpini alle specialità pugliesi al Piazzale Goisis, passando per la polenta a Valtrighe di Mapello. Non perdere feste alpine, street food a Gorle e l'Antegnate Beer Festival per un'esperienza gastronomica indimenticabile!