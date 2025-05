Rinvio Urban Center gruppo ' Con' a muso duro con Quarato | Linea e tempi della maggioranza non li detti tu

Il gruppo 'Con' risponde con fermezza all'ingegnere Quarato del M5S riguardo al rinvio dell'istituzione dell'urban center. "Le linee politiche e i tempi della maggioranza non possono essere dettati unilateralmente", dichiarano, evidenziando la necessitĂ di un confronto piĂš ampio e condiviso all'interno del Consiglio comunale. La discussione si infiamma, mettendo in luce le tensioni tra le diverse fazioni.

“Le linee politiche e i tempi della maggioranza non possono essere dettati unilateralmente dal consigliere Quarato”. Il gruppo ‘Con’ risponde a muso duro all’ingegnere M5S a proposito del rinvio, proposto proprio dagli emilianisti nell’ultimo Consiglio comunale, dell’istituzione dell’urban center. 🔗Leggi su Foggiatoday.it Š Foggiatoday.it - Rinvio Urban Center, gruppo 'Con' a muso duro con Quarato: "Linea e tempi della maggioranza non li detti tu”

