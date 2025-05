Rinnovo McKennie c’è un ostacolo che blocca la trattativa! Manca ancora un aspetto determinante | l’annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbi!

Rinnovo McKennie, trattativa di rinnovo del contratto in fase di stallo! Cosa si cela dietro quest’interruzione. Matteo Moretto ha annunciato una novità legata al futuro di Weston McKennie. Attualmente in fase di negoziazione per il rinnovo di contratto con la Juve, il centrocampista non è ancora sicuro di proseguire la sua avventura in bianconero. A bloccare la trattativa c’è questo ostacolo che il giornalista ha reso noto sul canale You Tube di Fabrizio Romano. PAROLE – « In un incontro che c’è stato due settimane fa all’incirca, la Juventus e l’entourage di McKennie avevano raggiunto un accordo verbale per allungare il contratto fino al 2028. Avevano risolto anche le ultime difficoltà legate sia alle commissioni sia allo stipendio del centrocampista americano, ma poi mancavano ancora le firme. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

