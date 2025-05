Rinnovo Italiano qual è la situazione tra Bologna e tecnico per prolungare il contratto? Le ultime

Il futuro di Vincenzo Italiano alla guida del Bologna è al centro delle attenzioni dei tifosi. Dopo la recente vittoria in Coppa Italia contro il Milan, il club e il tecnico stanno discutendo un possibile prolungamento del contratto. Ma qual è la situazione attuale? Scopriamo gli sviluppi su questo tema cruciale per il club rossoblu.

Rinnovo Italiano, la situazione attuale tra il Bologna e il tecnico rossoblu in vista di quello che sarà il possibile prolungamento Italiano è pronto al rinnovo in casa Bologna? E' questa la domanda dei tifosi rossoblu, soprattutto dopo la vittoria della Coppa Italia ai del Milan, oltre che alle solite voci che vedono il tecnico .

