Preparatrice atletico-sportiva, mamma e imprenditrice nel mondo del fitness, con la sua X-Fit Academy, Elena Giordani allena solo donne, guardando al benessere femminile a 360 gradi. Elena Giordani si prende cura delle donne non semplicemente offrendo un pacchetto di fitness e nutrizione online, ma attraverso un sistema molto più completo e trasversale in cui la componente emotiva ha un ruolo fondamentale e l’allenamento e l’alimentazione non sono una scelta finalizzata alla perdita di peso, ma al vivere più a lungo possibile in un corpo forte e sano. Secondo la filosofia, si può cambiare dentro per cambiare fuori. È questo lo spirito dell’evento, Nel corpo che vuoi live 2025, che si tiene dal 16 al 18 maggio a Bellaria Igea Marina: 3 giorni di immersione verticale nel fitness, mindset e nutrizione al femminile con l’obiettivo di superare i propri limiti, allenando la mente prima che il corpo. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rinascere in movimento: l’Accademia di Elena Giordani che trasforma corpo e mente