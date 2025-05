RIMONTA DA FINALE! Jannik Sinner ribalta Paul e lancia la sfida ad Alcaraz a Roma!

Jannik Sinner compie un'impresa straordinaria e conquista la finale agli Internazionali d'Italia 2025, ribaltando una situazione difficile contro Tommy Paul. Dopo un avvio da incubo, il giovane talento italiano si rifĂ con un'incredibile rimonta, battendo l'americano 1-6, 6-0, 6-3. Ora, attende la sfida con il n.1 del mondo Carlos Alcaraz.

29? di paura e poi.Jannik Sinner ha conquistat o l’accesso alla finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Il n.1 del mondo ha sconfitto col punteggio di 1-6 6-0 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita l’americano Tommy Paul (n.12 del ranking) in un match dall’andamento inatteso. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato che l’altoatesino fosse costretto alla rimonta. Un primo parziale molto negativo per il 23enne nostrano, dettato dalla difficoltĂ di adattamento alle condizioni serali. Tuttavia, da vero campione, l’azzurro è riuscito a ribaltare la situazione e con la sua forza tecnica e mentale prendersi il tickets per l’atto conclusivo. Per la prima volta dopo 47 anni, un rappresentante del Bel Paese si giocherĂ il titolo e ci sarĂ la sfida che tutti attendevano contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RIMONTA DA FINALE! Jannik Sinner ribalta Paul e lancia la sfida ad Alcaraz a Roma!

Ne parlano su altre fonti

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Secondo fanpage.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha sconfitto in tre set in semifinale Tommy Paul ...

Jannik Sinner piega in rimonta Tommy Paul e conquista una storica finale a Roma

Segnala msn.com: Un italiano torna in finale a Roma dopo 47 anni: è Jannik Sinner, che batte 1-6 6-0 6-3 Tommy Paul e domenica se la vedrà con Carlos Alcaraz.

Sinner batte Paul in rimonta: agli Internazionali di Roma finale fra il n.1 al mondo e Alcaraz

Come scrive gazzettadiparma.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner affronta Safiullin negli ottavi di finale dell'ATP Pechino 2024

Jannik Sinner, attualmente numero 1 al mondo, scende in campo oggi 28 settembre 2024 negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Pechino.