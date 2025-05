rimini buscè ha la valigia in mano i biancorossi si guardano attorno

Una stagione è appena conclusa, ma un’altra sta già per cominciare. È il bello del calcio. E questa regola vale anche per il Rimini che mercoledì sera è uscito dai playoff e oggi già inizia a pensare alla prossima stagione. Partendo soprattutto dal futuro di Antonio Buscè. Che potrebbe essere lontano da Rimini. Non esattamente un fulmine a ciel sereno considerando che da settimane, se non di più, si parla di un addio annunciato. Ma in realtà non ancora annunciato. Soltanto all’inizio della prossima settimana il tecnico campano incontrerà la dirigenza biancorossa. E in molti sussurrano che sarà soltanto un incontro per stringersi la mano e salutarsi. Perché a Buscè non mancano le pretendenti e anche perché l’ex tecnico della Vibonese non ha mai dato l’impressione di aver trovato in Romagna il suo habitat naturale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

