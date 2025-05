Rimini atti sessuali con la cuginetta e la 12enne rimane incinta | 28enne condannato a 8 anni

Un grave episodio di abuso familiare ha avuto luogo a Rimini, dove un uomo di 28 anni è stato condannato a otto anni di carcere per atti sessuali con una cugina di 12 anni, che è rimasta incinta. Gli atti, secondo l'accusa, sono proseguiti per mesi nell'abitazione di famiglia, mentre i genitori della minore erano assenti.

Secondo l’accusa, gli atti sessuali tra cugini sarebbero andati avanti per mesi nell’abitazione di famiglia a Riccione durante le continue assenze da casa dei genitori della minore, impegnati al lavoro. Il giovane ha sempre sostenuto che fossero rapporti consenzienti e la cugina ha sempre confermato il consenso. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Rimini, atti sessuali con la cuginetta e la 12enne rimane incinta: 28enne condannato a 8 anni

Su questo argomento da altre fonti

Rimini, atti sessuali con la cuginetta e la 12enne rimane incinta: 28enne condannato a 8 anni

Da fanpage.it: Secondo l’accusa, gli atti sessuali tra cugini sarebbero andati avanti per mesi nell’abitazione di famiglia a Riccione durante le continue assenze ...

Rimini. «Sono stata violentata»: ragazza di 25 anni fa scattare l’indagine

Scrive corriereromagna.it: Rimini. «Sono stata violentata»: ragazza di 25 anni fa scattare l’indagine ...

Racconta violenza sessuale ai medici, indagini a Rimini

Si legge su msn.com: Una 25enne di Aosta ha raccontato ai medici del pronto soccorso di Rimini di essere stata costretta a subire atti sessuali. La donna è arrivata in ospedale in ambulanza, soccorsa per aver abusato di s ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atti sessuali con minori : arrestata insegnante a Bari

Una insegnante di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri di Bari che hanno eseguito un'ordinanza del Gip del Tribunale del capoluogo pugliese nell'ambito di un'indagine per corruzione di minorenni e pornografia minori le.