Rihanna torna con Friend of Mine brano inserito in I Puffi – Il Film

Rihanna fa il suo atteso ritorno musicale con "Friend of Mine", un brano inserito nella colonna sonora de "I Puffi – Il Film". Disponibile da oggi su tutte le piattaforme, il nuovo singolo segna un momento emozionante per i fan, pronti a scoprire il talento inconfondibile della popstar.

Rihanna torna a cantare con Friend of Mine, il nuovo singolo estratto dalla colonna sonora originale di I Puffi – Il Film. Dopo una lunga attesa da parte dei fan e di tutto il mondo della musica, Rihanna torna a cantare con Friend of Mine, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip musicale. Il brano è estratto dalla colonna sonora originale di I Puffi – Il Film, disponibile nelle sale cinematografiche in Italia dal 27 agosto. L'intera colonna sonora sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 13 giugno. Friend of Mine è il secondo singolo estratto dalla colonna sonora del film dopo Higher Love di Desi Trill con Dj Khaled, Cardi B, Natania e Subhi. Oltre a un cast costellato di star, fra cui la stessa Rihanna che presterà la voce a Puffetta nella versione originale de I Puffi – Il Film, la pellicola conterrà anche una terza canzone originale cantata da Tyla.

