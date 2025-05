Rift of the NecroDancer Recensione | Da Roguelike a gioco musicale

Rift of the NecroDancer segna un'evoluzione audace per Brace Yourself Games, abbandonando la struttura roguelike di Crypt of the NecroDancer in favore di un gameplay più arcade e immediato. Questo titolo riesce a mantenere intatta l'energia ritmica del suo predecessore, offrendo un'esperienza musicale coinvolgente e accessibile a un pubblico più vasto.

Rift of the NecroDancer rappresenta un audace passo avanti per Brace Yourself Games, che decide di distaccarsi dalla struttura roguelike di Crypt of the NecroDancer per abbracciare una formula più arcade, accessibile e immediata. Il risultato è un titolo che non solo conserva la potenza ritmica del predecessore, ma la reinventa in un contesto più lineare e spettacolare, ispirandosi ai grandi classici dei giochi musicali. Un gameplay ritmico, ma su corsie. Al centro dell'esperienza c'è Cadence, che torna a battere il tempo affrontando ondate di nemici lungo tre corsie parallele. Ogni nemico segue schemi di movimento unici, obbligando il giocatore a mantenere occhi e orecchie ben allineati al ritmo della colonna sonora. I comandi sono semplici, ma il gioco nasconde un'anima tecnicamente esigente, dove il tempismo è tutto e dove anche un singolo errore può spezzare la combo e compromettere la performance.

