Riforma Ue sui rimborsi aerei | meno tutele più oneri per i passeggeri

La recenti riforme dell'UE sui rimborsi aerei sollevano preoccupazioni: meno tutele per i passeggeri e maggiori oneri. Un aspetto cruciale è rappresentato dai tempi per la "riprotezione", ovvero l'obbligo delle compagnie aeree di garantire un volo alternativo in caso di cancellazione, un cambiamento che potrebbe influenzare significativamente l'esperienza del viaggiatore.

Un punto critico riguarda i tempi per la "riprotezione", cioè l'obbligo della compagnia di offrire un volo alternativo in caso di cancellazione

