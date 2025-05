Riforma significativa Cani e gatti in aereo la soddisfazione di Santanchè

La riforma delle linee guida per il trasporto aereo di cani e gatti segna un passo significativo nel riconoscere il ruolo degli animali domestici nella vita delle persone. La ministra Santanchè esprime la sua soddisfazione per questo nuovo quadro normativo, sottolineando l'importante contributo del presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma, nel raggiungere questo traguardo.

''Accolgo con favore l'adozione delle nuove linee guida da parte dell'Enac che delineano un nuovo quadro normativo per il trasporto aereo degli animali domestici. E, nello specifico, desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente Pierluigi Di Palma per l'importante lavoro svolto, l'approccio innovativo e l'attenzione dimostrata verso questa tematica di rilevanza sociale e civile, che ha portato a questa significativa e attesa riforma". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè sulle nuove linee giuda disposte da Enac per il trasporto in cabina di animali domestici. "Le nuove disposizioni - continua il ministro - si allineano con la strategia del Ministero del Turismo volta a promuovere un turismo sempre più accessibile e inclusivo. E fungono da efficace strumento per accrescere il Pet Tourism che genera un giro d'affari superiore ai 2 miliardi di euro. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Riforma significativa". Cani e gatti in aereo, la soddisfazione di Santanchè

