Rifiuti abbandonati | Alia potenzia gli interventi a Pontassieve Pelago e Reggello

Firenze, 16 maggio 2025 – Alia conferma e potenzia le attivitĂ di recupero dei rifiuti abbandonati nei territori comunali di Pelago, Pontassieve e Reggello. L’intervento, svolto in stretto coordinamento con le amministrazioni comunali interessate, si inserisce nel quadro delle attivitĂ ordinarie e straordinarie messe in campo dall’azienda per garantire il decoro urbano e la tutela ambientale. Negli ultimi giorni, in particolare, si è reso necessario un rafforzamento degli interventi per recuperare alcune situazioni rimaste in sospeso nelle scorse settimane, anche a causa dell’eccezionale impegno di uomini e mezzi richiesto dalle operazioni di raccolta dei rifiuti alluvionali nei territori colpiti. A partire da questo fine settimana, è previsto il rafforzamento delle squadre operative impegnate nei servizi di rimozione degli abbandoni non pericolosi, con l’impiego mirato di ulteriori risorse, che saranno temporaneamente dedicate a queste attivitĂ . 🔗Leggi su Lanazione.it

