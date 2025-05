Richmond California | perché gli uccelli ‘scoppiano’ in aria? Il mistero s’infittisce

Un fenomeno inquietante e surreale sta sconvolgendo la tranquilla cittadina di Richmond, nella Bay Area a nord-est di San Francisco, California. Decine di uccelli, principalmente tortore e storni europei, sono stati ritrovati morti lungo Bernhard Avenue, alcuni apparentemente "esplosi" in volo o precipitati al suolo dopo forti scoppi simili a petardi. Questo mistero, che ha attirato l’attenzione di media internazionali come il Guardian, ABC, CBS e BBC, ha lasciato i residenti terrorizzati e gli esperti alla ricerca di risposte. Le indagini, condotte dal Dipartimento di Pesca e Fauna Selvatica della California e dall’ufficio dello Sceriffo della Contea di Contra Costa, hanno escluso cause naturali come l’elettrocuzione, aprendo la strada a ipotesi più oscure, tra cui quella di un possibile intervento umano. 🔗Leggi su Quotidiano.net

