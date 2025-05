Ricchi minimi garantiti ai big Rai ma il conto lo pagano Report & C Intanto è crisi di ascolti per TeleMeloni

Dalle parti di TeleMeloni è allarme rosso. Sia per gli ascolti in picchiata, sia per i budget destinati ai programmi della prossima stagione, ancora in alto mare. A mettere in crisi la programmazione invernale i maxi-contratti concessi dai vertici Rai ai “big” graditi a Fratelli d’Italia. Big che spesso l’anno scorso hanno inanellato un flop dopo l’altro, tanto da rendere improbabile la loro riconferma. Ma non importa, perché, come vedremo, che vadano in video o non ci vadano, i compensi (con soldi pubblici) li intascano ugualmente. I tagli ai programmi che funzionano, come Report. Il problema è che per far quadrare conti che non possono quadrare, i vertici di Viale Mazzini si vedono costretti a tagliare sugli altri programmi, quelli già in onda e che fanno ascolti. Così la Rai sta diminuendo i fondi a chi funziona, per darli a programmi (fortemente voluti dai vertici telemeloniani) con deludenti percentuali di audience. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

