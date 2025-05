Ricavi Inter Champions League arrivano i soldi della UEFA! Tutte le cifre

L'Inter si prepara a incassare significativi ricavi dalla UEFA grazie alla sua straordinaria corsa in Champions League. Con l'accesso ai quarti e alle semifinali, i nerazzurri beneficeranno di importanti bonus. Scopriamo insieme le cifre e l'impatto finanziario per il club milanese in questo articolo di Calcio e Finanza.

Ricavi Inter Champions League, i nerazzurri pronti a ricevere i bonus dalla UEFA. Calcio e Finanza  si sofferma sui bonus in arrivo per l’ Inter  per l’approdo ai quarti e alle semifinali della finale di Champions League contro il Manchester City. Ecco a quanto ammontano i ricavi Inter Champions League: GLI INTROITI – « La Federcalcio europea verserà nella giornata di oggi i premi per la qualificazione ai quarti e alle semifinali della Champions League 202425. A ricevere questi bonus – complessivamente 160 milioni di euro – saranno in totale otto club » I GUADAGNI – «L’Inter così incasserà 27,5 milioni di euro, divisi tra i 12,5 milioni per l’accesso ai quarti di finale nei quali ha eliminato il Bayern Monaco e i 15 milioni per la conquista della semifinale con il Barcellona. I premi per l’accesso alla finale saranno versati più avanti. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricavi Inter Champions League, arrivano i soldi della UEFA! Tutte le cifre

