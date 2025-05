Riapre l' ufficio postale di Casteldaccia disponibili i servizi della pubblica amministrazione

Riapre al pubblico l'ufficio postale di Casteldaccia, situato in via Lungarini, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto "Polis". Gli interventi hanno reso la sede pronta ad accogliere, non appena disponibili, i servizi della pubblica amministrazione, offrendo così maggiori opportunità e comodità per la comunità locale.

