Riapre lo sgambatoio per i cani dopo l’allarme per i bocconi avvelenati

Dopo l'allerta per bocconi avvelenati, ritorna accessibile lo sgambatoio per cani nella villetta di via Michele Santoro a Casagiove. Grazie a controlli approfonditi, sono state escluse eventuali minacce, consentendo così ai nostri amici a quattro zampe di tornare a sgranchirsi in sicurezza. La riapertura segna un importante passo verso la tranquillità dei pet e dei loro padroni.

