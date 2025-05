Riapre la Chiesa di Regina Coeli nel centro di Napoli | messa inaugurale il 23 maggio

La Chiesa di Santa Maria Regina Coeli, nel cuore di Napoli, riapre finalmente i battenti dopo anni di chiusura. I festeggiamenti avranno inizio con la messa inaugurale il 23 maggio, a seguito di importanti lavori di ristrutturazione. Le Suore della Carità, custodi della chiesa da oltre due secoli, annunciano con gioia questa attesa ripresa.

La Chiesa di Santa Maria Regina Coeli a Napoli riapre il 23 maggio dopo gli interventi di ristrutturazione e restauro, era chiusa da diversi anni. Lo comunicano le Suore della Carità, che se ne occupano dal 1810.

