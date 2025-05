Retrocessione Sampdoria clima abbastanza teso | contestazione contro la squadra blucerchiata!

La retrocessione della Sampdoria in Serie C ha generato un clima teso a Bogliasco, con i tifosi che hanno contestato la squadra blucerchiata. Il forte malcontento si è manifestato dopo il pareggio nell'ultima giornata di Serie B contro la Juve Stabia, lasciando spazio a delusione e amarezza tra i sostenitori.

Cos’è successo dopo la retrocessione della Sampdoria: perché nella notte è stato evitato il ritorno a Genova

fanpage.it scrive: La Sampdoria è rientrata in incognito a Genova dopo l’amara retrocessione in Serie C. Rientro a Milano Malpensa nella notte con un volo partito da Salerno e poi l’arrivo a Bogliasco all’alba.

Sampdoria, clima pesante a Bogliasco: ecco com’è cambiata la stagione dei blucerchiati, l’analisi sul periodo recente

Lo riporta sampnews24.com: Sampdoria, clima pesante in casa blucerchiata in vista di questo finale di stagione: l’analisi sul periodo recente della squadra La Sampdoria ha ancora 6 giornate per provare a salvarsi. Sei turni di ...

Sampdoria Primavera, arriva la retrocessione in Primavera 2: è la prima nella storia del club, il dato

Scrive sampnews24.com: ùAnnata difficile per la Sampdoria Primavera, che dopo aver centrato la salvezza nella scorsa stagione quest’anno non è riuscita a replicarsi. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta sui campi di Zingonia ...

