Retribuzioni più alte sicurezza e politiche industriali le richieste della Uiltec dal Consiglio nazionale di Pesaro

Al Consiglio Nazionale di Pesaro, la UILTEC ha sottolineato l'importanza di retribuzioni più alte, sicurezza e politiche industriali adeguate. Le Marche, terra di eccellenze artigiane, affrontano sfide cruciali, rendendo fondamentale una visione sindacale che abbracci settori come l'energia e la moda per garantire un futuro sostenibile e dignitoso per i lavoratori.

PESARO - “Le Marche sono una terra di saperi artigiani, di eccellenze produttive che rappresentano il valore del lavoro in Italia e questo è un momento molto complesso e sfidante. Parlare di energia o di moda con una visione sindacale non solo è attuale ma è anche assolutamente necessario. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “Retribuzioni più alte, sicurezza e politiche industriali”, le richieste della Uiltec dal Consiglio nazionale di Pesaro

Potrebbe interessarti su Zazoom

Onda anomala crea panico tra bagnanti sulla costa di Pesaro, Ancona, Civitanova e Rimini: tromba d'aria a Ravenna

Una scena di paura e panico ha sconvolto la costa tra Pesaro, Ancona, Civitanova e Rimini, dove è stata registrata un'onda anomala che ha creato scompiglio tra i bagnanti.