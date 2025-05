Retegui ammette | Due difensori dell’Inter sono i più forti in Serie A

Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta, ha rivelato in un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A quali sono per lui i difensori più forti del campionato. Tra questi, spiccano i nomi di Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, due colonne dell'Inter che hanno impressionato il centravanti per le loro qualità e abilità sul campo.

Retegui dell’Atalanta rivela chi sono i difensori più forti con i quali si è ritrovato a fare i conti: le sue parole. Mateo Retegui, attaccante dell’ Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, le parole del centravanti della Dea su Bastoni e Acerbi dell’ Inter. LE PAROLE – «Ci sono tanti difensori fortissimi in Italia. Il più forte, o meglio chi mi ha dato un po’ più difficoltà, è Acerbi. Ma anche Bastoni. Credo che siano i due difensori più forti in Serie A. Gli obiettivi? Personalmente vorrei finire come capocannoniere quest’anno e continuare così, facendo sempre più assist e gol per aiutare la squadra. Io penso sempre alla squadra» FIDUCIA – «Mancini mi ha dato tanta fiducia per essere il giocatore che sono oggi. Devo ringraziare anche il Genoa che mi ha dato l’opportunità di fare un passo in avanti e di giocare in Europa, che era il mio sogno. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Retegui ammette: «Due difensori dell’Inter sono i più forti in Serie A»

