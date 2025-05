resistenza e minaccia a pubblico ufficiale denunciato un 19enne telesino

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso degli abituali servizi di controllo del territorio, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di PS di Telese Terme ieri sera ha denunciato in stato di libertà un giovane 19enne residente a San Salvatore Telesino per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri, durante un posto di controllo effettuato nel centro della cittadina termale, veniva fermata un’auto con a bordo quattro giovani, due dei quali avevano subito mostrato un chiaro atteggiamento di agitazione e nervosismo. Visto che dai primi controlli, già erano emersi pregiudizi di polizia a carico dei due soggetti, gli operatori di Volante decidevano di condurli in Commissariato per procedere con la perquisizione. Con una manovra repentina uno dei due, strattonando uno degli agenti, si dava alla fuga durante la quale veniva notato lanciare un piccolo oggetto poi recuperato e risultato essere un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo Hashish del peso di circa 0,80 grammi. 🔗Leggi su Anteprima24.it

