Mentre i cittadini delle periferie milanesi si mobilitano contro sfratti, gentrificazione e costo della vita insostenibile, l'agenzia finanziaria Bloomberg celebra i successi del capoluogo lombardo nel porsi come meta prediletta di ricchi e ricchissimi di mezza Europa, a cominciare da inglesi alla ricerca di un appoggio alternativo dopo la Brexit. Il "merito" è soprattutto della tassazione super agevolata che viene offerta ai paperoni che possono optare per un'aliquota fissa di 200mila euro ed evitare le imposte italiane sui redditi esteri, un sistema simile a quello offerto dal Regno Unito per oltre due secoli. La legge, in origine ancora più favorevole, è stata introdotta nel 2017 dal governo Renzi e vale in tutto il paese ma Milano è la città che ne ha beneficiato maggiormente, potendo contare su altri fattori di attrattività per le persone più abbienti.

© Ilfattoquotidiano.it - Residenti sempre più in difficoltà ma Bloomberg celebra la Milano meta dei ricchi inglesi