Replica La Promessa in streaming puntata 16 maggio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 16 maggio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro ha rivelato a Manuel la verità sulla sua identità e gli ha confessato che loro due sono fratelli. Il ragazzo ha raccontato al marchese della relazione di Don Alonso con Dolores e di come lui lo abbia scoperto da Jana. I due giovani si troveranno a discuterne con la cameriera. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗Leggi su Superguidatv.it

