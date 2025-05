Renzi pensa positivo | Imola merita il Circus

"Il Gran Premio di Imola non è soltanto un evento sportivo: è un patrimonio culturale, economico e simbolico dell’intero sistema Paese". Non ha dubbi Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, alla vigilia dell’atteso appuntamento automobilistico all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. "L’Emilia-Romagna, e in particolare la città sulle rive del Santerno, si confermano ogni anno protagoniste nella gestione e nell’accoglienza di uno dei momenti più iconici del calendario della Formula 1. Imola ha dimostrato nel tempo una straordinaria capacità organizzativa – puntualizza Renzi con uno sguardo già proiettato a quella che sarà la partita per il rinnovo della corsa –. Un’identità costruita anche grazie agli investimenti importanti che hanno portato all’adeguamento del circuito ai più alti standard richiesti dal circus. 🔗Leggi su Quotidiano.net

