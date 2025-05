Renato Veiga Juve il Chelsea spara altissimo! Futuro già segnato per il difensore portoghese? Cosa succede

Renato Veiga Juve, il Chelsea spara altissimo! Le novità sul futuro del difensore portoghese. Quella di domenica contro l’ Udinese potrebbe essere l’ultima partita casalinga di Renato Veiga con la maglia della Juve. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il portoghese classe 2003 difficilmente verrà confermato per la prossima stagione. Il Chelsea, infatti, chiederebbe non meno di 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Maresca punta su Renato Veiga e lo lascerà andare solo di fronte ad una super offerta. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

