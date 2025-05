Remigration Summit Salvini | Vietarlo? Non siamo mica in Urss

Il Remigration Summit, in programma il 17 maggio a Gallarate, alimenta un acceso dibattito politico e sociale. Con le sue radici nell'estrema destra europea, l'evento solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo della democrazia. «Vietarlo è inaccettabile; non viviamo in un regime totalitario», affermano i sostenitori del libero pensiero.

Il Remigration Summit, convegno dell’estrema destra europea in programma il 17 maggio al Teatro Condominio di Gallarate, continua a suscitare dibattito: «Sono d’accordo che ci sia qualsiasi iniziativa democratica e libera. Non capisco perchĂ© si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno, non siamo mica in Unione Sovietica », ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, sottolineando che «se qualcuno teme che l’immigrazione di massa sia un problema enorme e devastante, e io sono fra questi, deve poterlo esprimere». Nel frattempo, in prefettura a Varese si è svolto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, cui è seguito un incontro riservato tra il prefetto e i vertici delle forze dell’ordine per valutare le misure necessarie allo svolgimento dell’evento, che si tiene in un teatro comunale però gestito da un’azienda privata. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Remigration Summit, Salvini: «Vietarlo? Non siamo mica in Urss»

